Брайан Орсер: «Медведева с легкостью отобралась бы на чемпионаты Европы и мира, если бы не форс-мажор с ботинком»

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира , считает, что его подопечная могла бы войти в призовую тройку на чемпионате России, если бы не сломанный ботинок.

Из-за проблем с ботинком Медведева снялась с произвольной программы и не отобралась в команду на чемпионаты Европы и мира.

«Итог турнира для нас получился просто душераздирающим. Но когда конек ломается — он уже не держит ногу так, как нужно. Вы можете делать что угодно: заклеивать его, чем-то фиксировать, но это уже не поможет. В итоге пришлось принимать решение о снятии с произвольной программы.

Хотя я знаю, что многие люди говорят: «У нее как у профессиональной фигуристки должна была быть еще одна запасная пара коньков». Но нужно понимать, что для раскатки новой пары коньков нужно три недели и если у тебя наконец-то есть раскатанные ботинки, ты не станешь раскатывать еще одни. Случившееся обидно еще и потому, что Евгения была в прекрасной форме.

На мой взгляд, если бы не этот форс-мажор, она бы с легкостью отобралась в состав сборной России для участия в чемпионатах Европы и мира и потеснила бы кого-то из трио Щербакова – Косторная – Трусова.

Но на первом месте должны стоять безопасность и здоровье спортсмена, особенно когда можно в итоге повредить ногу. И сезон теперь для нас окончен», – сказал Орсер.

Так что там у Медведевой с ботинком? Он сломался, Женя купила новый на месте, но катала в старом (перемотанном)