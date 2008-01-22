«Рубин» объявил о трансфере Солтмурада Бакаева из «Спартака»

Полузащитник Солтмурад Бакаев официально стал игроком «Рубина».

Срок контракта 20-летнего игрока рассчитан на 5 лет.

«Спартак» подтвердил, что у клуба остается право обратного выкупа игрока, которое будет действовать в течение четырех трансферных окон, начиная с лета 2020 года. По истечении этого периода у «красно-белых» будет возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока.

Ранее сообщалось, что «Рубин» заплатит за футболиста 20 миллионов рублей, а у «Спартака» будет право обратного выкупа за 4,5 миллиона евро.