ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА

Первый заместитель председателя госкорпорации Михаил Кузовлев рассказал о начале переговоров с инвесторами по продаже компанией пакета акций ЦСКА, а также о деталях приобретения клуба.

В декабре стало известно, что ВЭБ.РФ получит более 75% акций москвичей по итогам сделки по конвертации в них долгов клуба.

Сейчас 76,44% акций ЦСКА принадлежат Bluecastle Евгения Гинера, остальное – российскому юрлицу «АВО-Капитал», также подконтрольному Bluecastle.

«Мы конвертируем в акции весь долг , в результате долга не будет. Решение о конвертации было оптимальным в сложившихся условиях», – сказал Кузовлев.

По его словам, благодаря сделке ВЭБ распустил резервы на 14 млрд рублей, что позитивно скажется на капитале госкорпорации.

«[Сделка] улучшает финансовые показатели самого клуба, делает возможным привлечение в этот актив инвесторов. До этого инвесторы не хотели идти в актив с такой большой долговой нагрузкой», – добавил зампред госкорпорации.

В будущем ВЭБ планирует продать свой пакет акций футбольного клуба.

«По цене, которая не ниже цены приобретения. Сейчас переговоры с инвесторами ведутся, в дальнейшем в ходе сделки будет предусмотрено акционерное соглашение», – объяснил Кузовлев.

«Развивать футбольный клуб – дело очень специфичное и часто затратное, а управлять профессиональным клубом в банкротстве – это очень большая авантюра.

При процедуре банкротства все игроки сразу же становятся свободными агентами и капитализация сразу падает до нуля. Так что мы приняли ответственное решение помочь клубу и конвертировать долг в акции», – заключил представитель компании.

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю