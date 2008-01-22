Семак, Кокорин и менеджмент «Зенита» не знали об аренде в «Сочи»

Стали известны детали перехода нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды.

По информации журналиста Сергея Егорова, о сделке не знали ни тренеры, ни менеджмент обеих команд. Трансфер согласовали «главные люди клубов».

Также не были в курсе ни главный тренер «Зенита» , ни сам Кокорин. Они узнали о трансфере во вторник утром из новостей.

Семак не хочет отпускать 28-летнего форварда в другую команду и доволен его работой на сборе. Игрок также твердо намерен остаться. Он присутствует на сегодняшней тренировке «Зенита».

«Сочи» утром 21 января официально объявил об аренде Кокорина. Однако «Зенит» по-прежнему не подтвердил уход Кокорина.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»