Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер клуба Сергей Семак провели внеочередную встречу, сообщает «Р-Спорт».
На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся с арендой форварда петербуржцев Александра Кокорина в «Сочи».
«Сочи» утром 21 января официально объявил об аренде Кокорина, Медведев подтвердил договоренность. Однако сам футболист не хочет покидать клуб и продолжает тренироваться с командой.
Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина
«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»