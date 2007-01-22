Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор Александр Медведев и главный тренер клуба Сергей Семак провели внеочередную встречу, сообщает .

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся с арендой форварда петербуржцев в «Сочи».

«Сочи» утром 21 января официально объявил об аренде Кокорина, Медведев подтвердил договоренность. Однако сам футболист не хочет покидать клуб и продолжает тренироваться с командой.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»