Медведев и Семак провели внеочередную встречу из-за ситуации с арендой Кокорина в «Сочи»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Александр Кокорин Р-Спорт Сочи Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев и главный тренер клуба Сергей Семак провели внеочередную встречу, сообщает «Р-Спорт».

На встрече обсуждалась ситуация, сложившаяся с арендой форварда петербуржцев Александра Кокорина в «Сочи».

«Сочи» утром 21 января официально объявил об аренде Кокорина, Медведев подтвердил договоренность. Однако сам футболист не хочет покидать клуб и продолжает тренироваться с командой.

Утром – аренда в «Сочи», вечером – капитан в «Зените». Безумный день Кокорина

«Ведущих игроков мы в аренду не отдаем». Кокорина нахваливали Семак, Рибальта и Медведев, но он, кажется, все равно в «Сочи»

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