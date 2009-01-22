Чемпионат Европы. Алиев, Самарин, Даниелян, Аймо представят короткие программы

Сегодня в австрийском Граце стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Мужчины представят короткие программы.

Чемпионат Европы

Грац, Австрия

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Третья разминка

12. Николай Майоров (Швеция)

Четвертая разминка

18. Поль Фентц (Германия)

19. Габриэле Франгипани (Италия)

Пятая разминка

24. Алексей Быченко (Израиль)

25. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

26. Михал Бржезина (Чехия)

27. Александр Селевко (Эстония)

28. Даниэль Грассль (Италия)

29. Артур Даниелян (Россия)

Шестая разминка

30. Александр Самарин (Россия)

31. Дмитрий Алиев (Россия)

32. Денис Васильев (Латвия)

33. Кевин Аймо (Франция)

34. Морис Квителашвили (Грузия)

35. Маттео Риццо (Италия)

🎧 Когда Трусову трясет на льду, кто похож на швабру и где в танцах предварительные ласки? Мы запустили подкаст о фигурке!