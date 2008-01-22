Агент Кокорина: «В подвешенном состоянии те, кто отправляет его в «Сочи». Саша переходить не собирается»

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Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, высказался о ситуации с арендой игрока в «Сочи»

– По моей информации, на данный момент Кокорин после тренировки лежит в горизонтальном положении.

– Кокорин находится в подвешенном состоянии?

– По-моему, в подвешенном состоянии находятся те, кто отправляет его в «Сочи».

– То есть в «Сочи» он пока не собирается?

– Думаю, что не просто пока, а вообще не едет. Летом поедет на отдых.

Александр Медведев только что подтвердил информацию о переходе. Это что-то меняет?

– Это ничего не меняет. Саша не собирается переходить в «Сочи», – заявил Логинов. 

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  • Забьет 5 голов в «Сочи» и подпишет новый жирный контракт с «Зенитом»
    50%
  • Не будет забивать в «Сочи», но вернется в «Зенит» – на не очень комфортные условия
    23%
  • Провалится в «Сочи» и не вернется в «Зенит»
    27%

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