Победный гол Кэйна в финале Кубка Стэнли-2010 назван лучшим в НХЛ в 2010-х

Шайба нападающего «Чикаго» Патрика Кэйна выбрана лучшей в в минувшей декаде.

Лига назвала лучшим гол, забитый американцем в шестой игре финала Кубка Стэнли-2010 против «Филадельфии» (4-2).

Кэйн забил решающую шайбу всей серии в овертайме, на 65-й минуте (4:3 ОТ). «Чикаго» тогда завоевал Кубок Стэнли впервые с 1961 года.

НХЛ в январе ежедневно называет лучшие моменты, голы, игроков, тренеров и команды 2010-х.

В нынешнем сезоне Кэйн набрал 63 (25+38) очка в 51 матче НХЛ.

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