Кубок Италии. 1/4 финала. «Наполи» одолел «Лацио», в среду «Юве» примет «Рому»

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В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» одолел «Лацио» (1:0), «Ювентус» сыграет против «Ромы».

Матчи «Милан» – «Торино» и «Интер» – «Фиорентина» пройдут на следующей неделе.

Кубок Италии

1/4 финала

Наполи – Лацио 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
21 января, 22.45, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Инсинье.
НаполиОспина, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски, Демме, Инсинье (Фабиан Руис, 77), Лоботка (Луперто, 22), Кальехон (Элмаз, 68), Милик.
ЛациоСтракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло, Лулич (Хони Родригес, 76), Лейва, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).
Предупреждения:
Хюсай (8), Ачерби (14), Лейва (25).
Удаления:
Хюсай (19), Лейва (25).

 

Ювентус – Рома
Дата проведения
22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

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