Кубок Италии. 1/4 финала. «Наполи» одолел «Лацио», в среду «Юве» примет «Рому»

В четвертьфиналах Кубка Италии «Наполи» одолел «Лацио» (1:0), «Ювентус» сыграет против «Ромы».
Матчи «Милан» – «Торино» и «Интер» – «Фиорентина» пройдут на следующей неделе.
Кубок Италии
1/4 финала
- Дата проведения
- 21 января, 22.45, «Сан-Паоло»
- Гол:
- 1:0 – 2 Инсинье.
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Наполи –
Оспина, Манолас, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Хюсай, Зелиньски, Демме, Инсинье (Фабиан Руис, 77), Лоботка (Луперто, 22), Кальехон (Элмаз, 68), Милик.
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Лацио –
Стракоша, Раду (Габаррон, 70), Ачерби, Луис Фелипе, Лаццари, Пароло, Лулич (Хони Родригес, 76), Лейва, Милинкович-Савич, Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55).
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»