Россия впервые победила в общем зачете зимней юношеской Олимпиады, завоевав 29 медалей, 10 – золотых

Сборная России стала победителем общего зачета завершившейся в Лозанне зимней юношеской Олимпиады.

Российская команда впервые выиграла медальный зачет с 10 золотыми, 11 серебряными и 8 бронзовыми наградами, установив собственный рекорд по количеству наград (29).

В последний день Игр-2020 россияне завоевали рекордное для себя десятое золото благодаря победе хоккеистов в финале над командой США (4:0).



Сборная Швейцарии заняла второе место (10-6-8), команда Японии – третье (9-7-1). Зимние юношеские Олимпийские игры проходили в третий раз.

В 2012 году России завоевала 5 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых медалей, в 2016 году – 7 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых наград.