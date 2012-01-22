Мария Ласицкене: «Рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. В случае полного пропуска зимнего сезона будет многомиллионный иск»

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту заявила, что может подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики ( ), если из-за санкций, наложенных на организацию, ей придется пропустить международные турниры.

«Я рассматриваю вариант подачи в суд на ВФЛА. Если суд откажется принять мое заявление на ВФЛА как на общественную организацию, то буду подавать в суд на конкретных людей.

Тех, кто будет официально признан виновным в деле с липовой справкой Лысенко и на нынешнее руководство федерации. Их действия привели и приводят к моим потерям – моральным, имиджевым и материальным.

По предварительным подсчетам, в случае полного пропуска зимнего сезона это будет многомиллионный иск», – сказала Ласицкене.

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