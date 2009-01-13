Лучший бомбардир «Салавата» Умарк может перейти в «Локомотив» летом

Форвард Линус Умарк может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает «Реальное время».

Контракт, связывающий хоккеиста с уфимским клубом, рассчитан до окончания сезона.

Умарк ранее заявлял, что готов рассмотреть предложение «Салавата» о продлении соглашения. Однако в руководстве клуба не готовы к значительному повышению оклада игрока, так как в следующем сезоне вступит в силу потолок зарплат.

В случае ухода из «Салавата» приоритетным для хоккеиста вариантом будет европейский клуб, но агент Умарка уже провел переговоры с несколькими командами из . По данным источника, «Локомотив» готов пригласить шведа и рассматривает возможность предложить ему контракт с зарплатой 150 миллионов рублей в год.

Умарк набрал 42 (10+32) очка в текущем чемпионате КХЛ. Он лучший бомбардир «Салавата».