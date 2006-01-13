Лукас Сантос: «С расизмом в России не сталкивался, но я вряд ли понял бы из-за языка. Смотрели по-разному»

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал о своем выступлении за .

Он провел в московском клубе полгода, армейцы решили не выкупать его.

«Я жил там один, но в команде был переводчик, который мне очень помогал. Когда нужно было идти в торговый центр или ресторан, было трудно разговаривать, я использовал Google-переводчик. Но я выучил несколько слов.

Я узнал, как люди там работают и как понимают футбол. В Бразилии многое отличается от европейского футбола. Там гораздо больше рассчитывают на силу и цепкость. В Бразилии же есть футбольное искусство. Надеюсь, то, что я узнал там, поможет мне здесь.

В плане подготовки все по-разному. Там у меня бывало пять тренировок в день. Здесь намного меньше. Чем больше сил нужно потратить в игре, тем больше уходит на подготовку. На поле – жесткий футбол на более высоком уровне. Это помогло мне и облегчит выступление в Бразилии.

История с расизмом? Я не совсем понимаю язык, поэтому я думаю, что могу ошибаться. В торговых центрах и ресторанах на меня смотрели по-разному, но это ничего. Был случай с Малкомом в . Это очень раздражает. К сожалению, многие не эволюционируют в этом вопросе.

Непосредственно я с этим не сталкивался. Если бы это и случилось, я бы вряд ли это понял из-за языка. Но в клубе меня очень хорошо приняли, мне понравилось, как со мной обращались. У меня не было проблем с игроками, сотрудниками, клубом и болельщиками», – сказал Лукас.