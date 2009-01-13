Драфт НХЛ-2020. Немец Штюцле – первый в рейтинге игроков из Европы, Амиров – пятый. Аскаров – первый среди вратарей

Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом НХЛ-2020.
Первое место занял немецкий нападающий Тим Штюцле. На пятой позиции расположился форвард Родион Амиров.
1. н Тим Штюцле («Мангейм», Германия)
2. н Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)
3. н Александер Хольц («Юргорден», Швеция)
4. н Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)
5. н Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)
6. н Ноэль Ганлер («Лулео», Швеция)
7. з Уильям Валлиндер (МОДО, Швеция)
8. н Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», Германия)
9. н Ян Мышак («Литвинов», Чехия)
10. з Топи Ниемеля («Кярпят», Финляндия)
....
18. з Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)
20. н Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)
23. н Максим Березкин («Локо», МХЛ)
25 з Илья Миронов («Локо», МХЛ)
26. н Александр Пашин («Толпар», МХЛ)
27. з Александр Никишин («Спартак», КХЛ)
28. н Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)
29. н Алексей Цыплаков (СКА-1946, МХЛ)
30. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)
Среди европейских голкиперов первую строчку занял Ярослав Аскаров. Амир Мифтахов – седьмой.