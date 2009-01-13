Драфт НХЛ-2020. Немец Штюцле – первый в рейтинге игроков из Европы, Амиров – пятый. Аскаров – первый среди вратарей

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Центральное скаутское бюро НХЛ опубликовало предварительный рейтинг хоккеистов из Европы перед драфтом НХЛ-2020.

Первое место занял немецкий нападающий Тим Штюцле. На пятой позиции расположился форвард Родион Амиров.

1. н Тим Штюцле («Мангейм», Германия)

2. н Лукас Рэймонд («Фрелунда», Швеция)

3. н Александер Хольц («Юргорден», Швеция)

4. н Антон Лунделль (ХИФК, Финляндия)

5. н Родион Амиров («Салават Юлаев», КХЛ)

6. н Ноэль Ганлер («Лулео», Швеция)

7. з Уильям Валлиндер (МОДО, Швеция)

8. н Джон-Джейсон Петерка («Мюнхен», Германия)

9. н Ян Мышак («Литвинов», Чехия)

10. з Топи Ниемеля («Кярпят», Финляндия)

....

18. з Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев», КХЛ)

20. н Максим Грошев («Нефтехимик», КХЛ)

23. н Максим Березкин («Локо», МХЛ)

25 з Илья Миронов («Локо», МХЛ)

26. н Александр Пашин («Толпар», МХЛ)

27. з Александр Никишин («Спартак», КХЛ)

28. н Марат Хуснутдинов (СКА-1946, МХЛ)

29. н Алексей Цыплаков (СКА-1946, МХЛ)

30. н Егор Чинахов («Омские Ястребы», МХЛ)

Среди европейских голкиперов первую строчку занял Ярослав Аскаров. Амир Мифтахов – седьмой.

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