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    НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей. 

    «Индиана» примет «Филадельфию». «Лейкерс» сыграют с бывшей командой Леброна Джеймса «Кливлендом» 

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Филадельфия
    Дата проведения
    14 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Превью

    Детройт – Новый Орлеан
    Дата проведения
    14 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Чикаго
    Дата проведения
    14 января, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    14 января, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Шарлотт
    Дата проведения
    14 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Сакраменто – Орландо
    Дата проведения
    14 января, 06.00, «Golden 1 Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Кливленд
    Дата проведения
    14 января, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Трехочковые убивают баскетбол. Нужно с этим что-то делать, незамедлительно

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