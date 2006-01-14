НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
«Индиана» примет «Филадельфию». «Лейкерс» сыграют с бывшей командой Леброна Джеймса «Кливлендом»
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 14 января, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 января, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 января, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 14 января, 06.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 14 января, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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