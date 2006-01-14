НБА. «Индиана» – «Филадельфия», «Лейкерс» сыграют с «Кливлендом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

«Индиана» примет «Филадельфию». сыграют с бывшей командой Леброна Джеймса «Кливлендом»

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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