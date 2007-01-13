Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий озвучил мнение о роли президента РФ Владимира Путина в российском футболе.
– Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?
– Думаю, самый влиятельный человек в стране – он и самый влиятельный человек в российском футболе.
– Владимир Путин – самый влиятельный человек в российском футболе?
– Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее.
Он человек, который при желании может повлиять на все процессы.
– Когда вы были тренером сборной России, вы с Путиным общались? Он вам звонил?
– Нет. Ни разу.
– С тренерами по хоккею он на связи.
– Ни для кого не секрет, что в хоккее у нас гораздо больше успехов и достижений – и понятно, что все хотят прикоснуться к победам, это нормально для любого человека.
И это вполне естественно, что футбол находится на некоей периферии интересов по сравнению с хоккеем, где мы действующие олимпийские чемпионы и всегда боремся за самые высокие места, – сказал Слуцкий.