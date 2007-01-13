Главный тренер Леонид Слуцкий озвучил мнение о роли президента РФ Владимира Путина в российском футболе.

– Кого бы вы назвали самым влиятельным человеком в российском футболе?

– Думаю, самый влиятельный человек в стране – он и самый влиятельный человек в российском футболе.

– Владимир Путин – самый влиятельный человек в российском футболе?

– Думаю, да. Потому что когда глава государства говорит о том, что мы должны больше заниматься воспитанием собственных спортсменов, это автоматически становится сигналом для всех видов деятельности, для введения лимитов и так далее.

Он человек, который при желании может повлиять на все процессы.

– Когда вы были тренером сборной России, вы с Путиным общались? Он вам звонил?

– Нет. Ни разу.

– С тренерами по хоккею он на связи.

– Ни для кого не секрет, что в хоккее у нас гораздо больше успехов и достижений – и понятно, что все хотят прикоснуться к победам, это нормально для любого человека.

И это вполне естественно, что футбол находится на некоей периферии интересов по сравнению с хоккеем, где мы действующие олимпийские чемпионы и всегда боремся за самые высокие места, – сказал Слуцкий.