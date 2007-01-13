Полузащитник Алекс Крал попал в сферу интересов «Ньюкасла».

Скауты «сорок» просматривали 21-летнего игрока сборной Чехии на протяжении последних месяцев, сообщает The Athletic.

Также следит за хавбеками Ибраима Сиссоко («Страсбур»), Тиаго Майей, Бубакари Сумаре (оба – ).

Клуб также хочет арендовать полузащитника «Арсенала» Гранита Джаку, но переходы двух последних игроков на «Сент-Джеймс Парк» маловероятны.

Контракт Крала с красно-белыми рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt.com оценивает его рыночную стоимость в 7,5 млн евро.

Статистику чеха можно найти здесь.

Алекс Крал: «Выступление в Англии – моя маленькая мечта»