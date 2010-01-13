Авербух о гонорарах Медведевой в шоу: «Евгения получает больше 150 тысяч рублей за выступление. Это ставка ведущих мировых фигуристов»

Хореограф Илья Авербух рассказал о том, сколько двукратная чемпионка мира по фигурному катанию получает за выступление в шоу «Волшебник из страны Оз».

«Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тысяч рублей за выступление не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, еще раз – средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру, и я возмущен искажением информации из моего интервью.

Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к «среднему заработку» экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше.

Евгения исполнила главную роль в «Волшебнике страны ОЗ», и работала по 3 спектакля в день. Сложно было бы достичь таких договоренностей, учитывая спрос на Медведеву и ее график, она действующий спортсмен, и для нас удача, что нам удалось поработать на новогодних шоу с Евгенией. Мы работали с Евгенией на условиях соответствующим ставке ведущих мировых фигуристов.

Большая просьба к СМИ не пытаться ради кликов и траффика клеветать прославленную спортсменку, пытаясь удешевить ее статус, как одного из крупнейших брендов в мировом спорте. Я горд, что мы провели новогодние представления с Евгенией, на трибунах ежедневно был аншлаг. Все прошло на ура, и с точки зрения бизнеса, и зрители также остались довольны.

Я не мог не опровергнуть ту клевету, которую распространили СМИ. Видимо, Медведева настолько популярна, что является лакомым куском для недобросовестных изданий. Разумеется, они теперь могут ответить в суде за лживые и исковерканные слова и факты», – сказал Авербух.

Ранее «Аргументы и факты» сообщали, что Алина Загитова за выход на лед в шоу Татьяны Навки получает 600 тысяч рублей.