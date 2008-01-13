Риццоли признал ошибку ВАР в пользу «Интера». Лаутаро хватал за ногу игрока «Аталанты» в своей штрафной

Глава судейского корпуса Италии Никола Риццоли прокомментировал эпизод из матча Серии А «Интер» – «Аталанта» (1:1).
Нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, упав в своей штрафной, схватил за ногу защитника клуба из Бергамо Рафаэла Толои, помешав ему забить.
Судьи не назначили пенальти. Матч обслуживал Джанлука Рокки, за систему ВАР отвечал Массимилиано Иррати.
«Арбитр ВАР был неправ. Рокки провел отличную игру. Ошибка на «Сан-Сиро» – человеческий фактор, ВАР не усмотрел злого умысла в моменте, когда один игрок упал на другого.
Читал о том, что Рокки якобы умышленно не пошел смотреть повтор. Это не так. Судьи всегда рады, если кто-то может уберечь их от ошибки.
Конечно, технологии надо использовать в подобных обстоятельствах. Судья ВАР ошибся, это та ситуация, когда ВАР должен вмешиваться.
ВАР – новая технология, мы будем ее улучшать, но решение всегда должен принимать судья в поле», – сказал Риццоли в эфире Radio Anch’io Sport.
Фото: La Gazzetta dello Sport