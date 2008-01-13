Риццоли признал ошибку ВАР в пользу «Интера». Лаутаро хватал за ногу игрока «Аталанты» в своей штрафной

Глава судейского корпуса Италии Никола Риццоли прокомментировал эпизод из матча Серии А – «Аталанта» (1:1).

Нападающий миланцев Лаутаро Мартинес, упав в своей штрафной, схватил за ногу защитника клуба из Бергамо Рафаэла Толои, помешав ему забить.

Судьи не назначили пенальти. Матч обслуживал , за систему ВАР отвечал Массимилиано Иррати.

«Арбитр ВАР был неправ. Рокки провел отличную игру. Ошибка на «Сан-Сиро» – человеческий фактор, ВАР не усмотрел злого умысла в моменте, когда один игрок упал на другого.

Читал о том, что Рокки якобы умышленно не пошел смотреть повтор. Это не так. Судьи всегда рады, если кто-то может уберечь их от ошибки.

Конечно, технологии надо использовать в подобных обстоятельствах. Судья ВАР ошибся, это та ситуация, когда ВАР должен вмешиваться.

ВАР – новая технология, мы будем ее улучшать, но решение всегда должен принимать судья в поле», – сказал Риццоли в эфире Radio Anch’io Sport.

Фото: La Gazzetta dello Sport