Лучший бомбардир сборной Турции Шюкюр работает таксистом в США из-за преследований со стороны Эрдогана

Лучший бомбардир в истории сборной Турции (51 гол) рассказал, почему эмигрировал в США.

Шюкюр переехал в Калифорнию в 2015 году и купил долю в пекарне и кафе, которые его друг планировал открыть в 2016-м, после чего перевез в США жену и детей. Ему выдвигали обвинения из-за оскорблений президента Турции Реджепа Эрдогана в соцсетях, а позже выдали ордер на арест в связи с причастностью к попытке переворота. Сейчас Шюкюр работает таксистом Uber в Вашингтоне и продает книги.

«У меня ничего нет. Эрдоган забрал у меня все. Мое право на свободу, право на мнение, свободу слова, на работу.

Меня пригласили в партию в 2011-м, чтобы воспользоваться моей популярностью. В 2013-м я вышел из партии [на фоне коррупционных скандалов]. После этого началось: магазин моей жены забрасывали камнями, к детям приставали на улице. После каждого моего высказывания мне угрожали.

Когда я уехал, они схватили моего отца. И конфисковали все мое имущество. Сейчас все очень сложно. Все, кто как-то со мной связан, испытывают финансовые трудности», – сказал Шюкюр.

После переезда в США ему продолжали поступать угрозы, в связи с чем Шюкюру потребовалась защита со стороны полиции и ФБР.

Отец Шюкюра был заключен под стражу, однако его перевели под домашний арест, когда у него диагностировали рак. Раком больна и мать экс-футболиста.

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