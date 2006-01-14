«Барселона» впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона

Теги Луи ван Гал Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинул свой пост.

Стороны договорились о расторжении контракта, каталонский клуб назначил вместо Вальверде бывшего тренера «Бетиса» Кике Сетьена.

«Барса» увольняет тренера по ходу сезона впервые с 2003 года. Тогда был отправлен в отставку Луи ван Гал, а каталонцы на 20 очков отставали от первого места. В итоге «Барселона» закончила чемпионат на шестой позиции.

Отметим, что сейчас «Барса» лидируют в Ла Лиге, опережая «Реал Мадрид» по дополнительным показателям при равенстве очков.

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