«Барселона» впервые за 17 лет уволила тренера по ходу сезона

Главный тренер «Барселоны» покинул свой пост.

Стороны договорились о расторжении контракта, каталонский клуб назначил вместо Вальверде бывшего тренера «Бетиса» Кике Сетьена.

«Барса» увольняет тренера по ходу сезона впервые с 2003 года. Тогда был отправлен в отставку Луи ван Гал, а каталонцы на 20 очков отставали от первого места. В итоге закончила чемпионат на шестой позиции.

Отметим, что сейчас «Барса» лидируют в , опережая «Реал Мадрид» по дополнительным показателям при равенстве очков.