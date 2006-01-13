ЦСКА хочет арендовать вингера «Уотфорда» Саксесса (Footmercato)

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Крайний нападающий «Уотфорда» Айзек Саксесс может продолжить карьеру в ЦСКА.

По данным сайта Footmercato, московский клуб заинтересован в аренде нигерийского вингера и активизировался в переговорах с британским клубом. Отмечается, что речь идет об арендном соглашении с опцией выкупа.

Ожидается, что скауты ЦСКА посетят ответный матч «Уотфорда» с «Транмером» в Кубке Англии и проведут очередной раунд переговоров по футболисту.

24-летний Саксесс в этом сезоне сыграл только четыре матча в АПЛ и шесть во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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