Кокорин и Малком полетели с «Зенитом» на сбор в Катар, Краневиттер – нет

Футболисты отправились на сбор в Катар.

В Доху, где команда будет тренироваться с 13 по 25 января, вылетели 27 футболистов.

Вратари: Михаил Кержаков, , Александр Васютин, Максим Рудаков;

Защитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, ;



Полузащитники: Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, , Александр Ерохин, Роберт Мак, Малком, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Кирилл Капленко;



Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун, Илья Воробьев.