Рейтинг ATP. Медведев – 4-й, Хачанов – 16-й, Рублев дебютировал в топ-20

Теги рейтинги ATP Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

По итогам первой недели сезона Новак Джокович сократил отставание от Рафаэля Надаля за счет выступления на ATP Cup. Роберто Баутиста-Агут, выигравший восемь последних матчей, обошел Гаэля Монфиса и стал девятым.

Чемпион Дохи Андрей Рублев дебютировал в топ-20 и стал там третьим представителем России после Даниила Медведева и Карена Хачанова.

Emirates ATP Rankings

Положение на 13 января 2020

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Рафаэль Надаль (Испания) 10235
2 (2) Новак Джокович (Сербия) 9720
3 (3) Роджер Федерер (Швейцария) 6590
4 (4) Даниил Медведев (Россия) 5960
5 (5) Доминик Тим (Австрия) 5890
6 (6) Стефанос Циципас (Греция) 5375
7 (7) Александр Зверев (Германия) 3345
8 (8) Маттео Берреттини (Италия) 2870
9 (10) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 2640
10 (9) Гаэль Монфис (Франция) 2565
13 (14) Денис Шаповалов (Канада) 2200
16 (17) Карен Хачанов (Россия) 1995
18 (23) Андрей Рублев (Россия) 1799

 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья