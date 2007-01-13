Рейтинг ATP. Медведев – 4-й, Хачанов – 16-й, Рублев дебютировал в топ-20

По итогам первой недели сезона Новак Джокович сократил отставание от Рафаэля Надаля за счет выступления на ATP Cup. Роберто Баутиста-Агут, выигравший восемь последних матчей, обошел Гаэля Монфиса и стал девятым.
Чемпион Дохи Андрей Рублев дебютировал в топ-20 и стал там третьим представителем России после Даниила Медведева и Карена Хачанова.
Emirates ATP Rankings
Положение на 13 января 2020
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|10235
|2 (2)
|Новак Джокович (Сербия)
|9720
|3 (3)
|Роджер Федерер (Швейцария)
|6590
|4 (4)
|Даниил Медведев (Россия)
|5960
|5 (5)
|Доминик Тим (Австрия)
|5890
|6 (6)
|Стефанос Циципас (Греция)
|5375
|7 (7)
|Александр Зверев (Германия)
|3345
|8 (8)
|Маттео Берреттини (Италия)
|2870
|9 (10)
|Роберто Баутиста-Агут (Испания)
|2640
|10 (9)
|Гаэль Монфис (Франция)
|2565
|13 (14)
|Денис Шаповалов (Канада)
|2200
|16 (17)
|Карен Хачанов (Россия)
|1995
|18 (23)
|Андрей Рублев (Россия)
|1799