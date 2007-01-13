Рейтинг ATP. Медведев – 4-й, Хачанов – 16-й, Рублев дебютировал в топ-20

По итогам первой недели сезона Новак Джокович сократил отставание от Рафаэля Надаля за счет выступления на ATP Cup. Роберто Баутиста-Агут, выигравший восемь последних матчей, обошел Гаэля Монфиса и стал девятым.

Чемпион Дохи Андрей Рублев дебютировал в топ-20 и стал там третьим представителем России после Даниила Медведева и Карена Хачанова.

Emirates ATP Rankings

Положение на 13 января 2020