Баду, 5 вратарей и Шюррле полетели на сбор со «Спартаком»

Футболисты отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Сбор москвичей в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско включил в состав на сбор 26 футболистов.

Форвард Йордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.

Вратари: Тимур Акмурзин, , Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, , Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, ;

Полузащитники: Малькольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, , Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекиэль Понсе.

Фото: сайт «Спартака»