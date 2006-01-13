Баду, 5 вратарей и Шюррле полетели на сбор со «Спартаком»

Футболисты «Спартака» отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.
Сбор москвичей в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января.
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско включил в состав на сбор 26 футболистов.
Форвард Йордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;
Полузащитники: Малькольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;
Нападающий: Эсекиэль Понсе.
Фото: сайт «Спартака»