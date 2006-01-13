Баду, 5 вратарей и Шюррле полетели на сбор со «Спартаком»

Теги Спартак Артем Ребров Андрей Ещенко премьер-лига Россия Тимур Акмурзин Георгий Джикия Лоренсо Мельгарехо Илья Кутепов Роман Зобнин Александр Селихов Йордан Ларссон Айртон Аяз Гулиев Зелимхан Бакаев Самюэль Жиго Эсекиэль Понсе Александр Максименко Николай Рассказов Малькольм Баду Павел Маслов Алекс Крал Артем Поплевченков Дмитрий Маркитесов Максим Глушенков Илья Гапонов Футбол

Футболисты «Спартака» отправились на первый тренировочный сбор в Абу-Даби.

Сбор москвичей в столице Объединенных Арабских Эмиратов продлится до 24 января.

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско включил в состав на сбор 26 футболистов.

Форвард Йордан Ларссон находится в расположении сборной Швеции и присоединится к красно-белым позднее.

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов;

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Павел Маслов, Николай Рассказов;

Полузащитники: Малькольм Баду, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Лоренсо Мельгарехо, Резиуан Мирзов, Гус Тиль, Наиль Умяров, Андре Шюррле;

Нападающий: Эсекиэль Понсе.

Фото: сайт «Спартака»

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