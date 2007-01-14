💣«Барселона» уволила Вальверде

Главный тренер «Барселоны» уволен со своего поста.

Сегодня специалист провел встречу с президентом «Барсы» Жозепом Бартомеу и директорами клуба, руководство каталонской команды приняло решение об отставке тренера.

По сообщению официального твиттера клуба, стороны договорились о расторжении контракта.

Ранее не смогла выйти в финал Суперкубка Испании, в полуфинале уступив «Атлетико» (2:3). В Ла Лиге команда идет на 1-м месте, однако имеет равное количество очков с «Реалом» (40) и опережает мадридский клуб лишь по дополнительным показателям.

55-летний Вальверде возглавил «Барселону» в 2017 году. Под его руководством сине-гранатовые дважды стали чемпионами Испании, по разу выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

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