Конор сообщил, что заработал за бой с Хабибом 50 млн долларов. Поединок с Серроне принесет ему 80 млн

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал о гонорарах за последний бой и предстоящий поединок.

По словам Конора, за бой с в октябре 2018-го он получил 50 миллионов долларов.

За предстоящий бой с ирландец рассчитывает заработать 80 млн долларов. Это будет самым большим гонораром в карьере Макгрегора.

«Когда мне исполнится 35 лет, я стану миллиардером», – сказал Конор в интервью Ариэлю Хельвани.

Ранее сообщалось, что за бой с Серроне на UFC 246 ирландец получит 5 млн долларов. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе.

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