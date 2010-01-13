Александр Тихонов: «Мне звонили очень серьезные люди. Думаю, Губерниева скоро аккуратненько выгонят»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что комментатор скоро не будет работать на телевидении.

«Этому идиоту больше нечего ответить! Он дурак дураком! Почитайте его статью, где он пишет, что уважает Баскова и Киркорова, а его матом кроет вся страна. Это же не мое мнение, с моим мнением все понятно. Этому дураку больше нечего сказать.

Мы видим, что на него отрицательно реагирует вся страна. Мне звонили очень серьезные люди, думаю, его скоро аккуратненько выгонят. Фигурное катание ему не дали, Вяльбе его выгнала. О чем говорить? Он же знает прекрасно, что больше нечем укусить», – рассказал Тихонов.

Тихонов о Губерниеве: «Почитал комментарии о нем на Sports.ru. Такого количества едких слов в адрес одного человека не читал никогда»

Губерниев – Тихонову: «Когда я стоял в сторонке, вы сидели в камере за попытку организации заказного убийства. Продолжайте смешить мои тапочки»