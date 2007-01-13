«Барселона» может купить Стуани, Габигола или Авилу из-за травмы Суареса

может приобрести нападающего в январе из-за травмы , которая оставит его вне игры на четыре месяца.

В клубе обсуждают подписание «девятки» до закрытия трансферного окна.

Зимой маловероятен переход форварда Лаутаро Мартинеса. В его контракте с миланцами летом появятся отступные – 111 миллионов евро, однако пункт будет действовать лишь в июле на протяжении двух недель.

У каталонцев есть вариант с форвардом «Жироны» Кристианом Стуани. В прошлом году «Барса» могла купить его за 6-7 млн евро.

Однако летом 33-летний уругваец продлил контракт до 2023 года, и в нем есть сумма отступных – 25 миллионов. Стуани забил 16 голов в 18 матчах Сегунды и лидирует в списке бомбардиров этой лиги.

Также «Барселона» интересуется нападающим «Осасуны» Чими Авилой. В его контракте те же отступные, что и у Стуани. 25-летний аргентинец забил 9 голов и сделал 3 результативных паса в 18 играх .

Возможен переход в «Барсу» и нападающего «Интера» . Бразилец в аренде забил за «Фламенго» 34 мяча и сделал 11 голевых передач. Его могут включить в трансфер Артуро Видаля в миланский клуб.

Вылет Суареса на четыре месяца – большая грусть для «Барсы». Он был в топ-форме, 42% мячей сезона с его участием