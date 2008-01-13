«Реал» взял Суперкубок Испании, Малкин обогнал Ягра по ассистам за «Питтсбург», «Ман Сити» уже 2-й в АПЛ, «Юве» – «зимний чемпион», Суарес пропустит 4 месяца и другие новости утра

1. «Реал» в 11-й раз выиграл Суперкубок Испании, победив «Атлетико» по пенальти. Героем матча стал Вальверде, удалившийся на 115-й минуте, но не давший забить Морате.

У Зидана безумная статистика: 10-й титул (второй результат в клубе), выиграл 9 из 9 финалов и берет трофей в среднем каждые 19 матчей.

2. «Ман Сити» растерзал «Астон Виллу» (6:1) в 22-м туре чемпионата Англии и вышел на второе место в АПЛ, у «Ливерпуля» на 14 очков больше.

Агуэро забил 177-й гол в АПЛ и стал лучшим бомбардиром-легионером лиги, обойдя Анри, а еще он сделал 12-й хет-трик и побил рекорд Ширера.

3. «Ювентус» справился с «Ромой» в гостях (2:1) в 19-м туре чемпионата Италии и возглавил таблицу, став «зимним чемпионом». У «Интера» на два очка меньше.

Роналду забил 9-й гол в 6 матчах Серии А и вышел на второе место в списке бомбардиров. Хавбек «Ромы» Дзаньоло порвал крестообразную связку.

4. «Автомобилист» выиграл у ЦСКА оба матча в сезоне КХЛ. 40-летний Афиногенов забил СКА, а форвард питерцев Плотников ударил соперника клюшкой между ног, но в итоге СКА был сильнее московского «Динамо» благодаря очередному голевому подвигу лучшего снайпера команды защитника Зуба. «Ак Барс» проиграл «Адмиралу» и другие результаты дня.

5. Суарес пропустит 4 месяца. Форвард перенес операцию на колене и вернется в лучшем случае к полуфиналу Лиги чемпионов, но будет ли там «Барселона»?

6. НХЛ. Малкин сделал 2 передачи в матче с «Аризоной» и обогнал Ягра по ассистам за «Питтсбург», Гусев набрал очки в 3 играх подряд и помог «Нью-Джерси» прервать 10-матчевую победную серию «Тампы». Другие результаты – здесь.

7. Хави отказался возглавить «Барселону» в январе, но может принять команду летом. И Куман не согласился. Теперь Почеттино – главный кандидат, но есть и другие. Вальверде все это злит.

8. Фуркад выиграл масс-старт в Оберхофе, Елисеев – 10-й, Логинов – 17-й. Российские биатлонисты не попадают на подиум Кубка мира 14 гонок подряд. У женщин победила Мякяряйнен, Миронова – 29-я, Куклина – 30-я.

Зато Павлова выиграла спринт на Кубке IBU в Осрбли, Сливко – 6-я, Гербулова – 8-я. Сучилов – 4-й у мужчин, Филимонов – 6-й.

9. Трансферы. «МЮ» согласовал контракт с Бруну Фернандешем. Тарасов прошел медосмотр с «Рубином». «Интер» близок к покупке Жиру. «Бавария» хочет подписать Семеду летом. «Аталанта» арендовала у «Милана» Кальдару. Сигурдссон перешел в «Копенгаген».

10. Сербия победила Испанию в финале ATP Cup (2:1). Джокович обыграл Надаля в 13 из последних 15 матчей.

Серена взяла первый титул с 2017 года, она выигрывала турниры в четырех десятилетиях. Уильямс отдаст все призовые за победу в Окленде в пользу пострадавших от пожаров в Австралии.

11. НБА. «Нью-Йорк» победил «Майами», «Денвер» взял верх над «Клипперс». Остальные результаты – здесь.

12. «Монако» Головина и «ПСЖ» выдали концерт (3:3) в 20-м туре чемпионата Франции. Российский хавбек никак не вписал свою фамилию на табло.

13. Краснов и Ретивых заняли третье место в командном спринте «коньком» на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене. Дуботолкина и Мацокина – 6-е у женщин.

14. Конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на 1000 м, у России – два серебра в командных гонках.

15. Панфилова и Рылов победили в парном катании на юношеских Олимпийских играх-2020, Мухаметзянова и Миронов – 2-е. Мозалев завоевал серебро у юношей, Самсонов – бронзу.

16. 47-летний Ягр набрал 4 очка в матче чемпионата Чехии, у него 19 баллов в 22 играх. Вечный чех сыграл в пяти десятилетиях и повторил достижение Горди Хоу.

17. Португальский гонщик Паулу Гонсалвеш погиб на гонке Дакар-2020. Завершился 7-й этап.

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