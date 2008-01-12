Почеттино – главный кандидат «Барселоны» на пост тренера (RAC1)

«Барселона» может назначить Маурисио Почеттино главным тренером клуба, утверждает RAC1.
Бывшего тренера «Тоттенхэма» хочет пригласить в клуб президент каталонцев Жозеп Бартомеу, кандидатуру также поддерживает спортивная дирекция клуба.
«Барселона» обратилась к идее назначения аргентинского специалиста после отказа тренера «Аль-Садда» Хави возглавить клуб.
Помимо «Тоттенхэма», Почеттино также возглавлял «Эспаньол».
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