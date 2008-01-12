Почеттино – главный кандидат «Барселоны» на пост тренера (RAC1)

Теги Барселона Хави Ла Лига Тоттенхэм Маурисио Почеттино Жозеп Бартомеу Футбол

«Барселона» может назначить Маурисио Почеттино главным тренером клуба, утверждает RAC1.

Бывшего тренера «Тоттенхэма» хочет пригласить в клуб президент каталонцев Жозеп Бартомеу, кандидатуру также поддерживает спортивная дирекция клуба.

«Барселона» обратилась к идее назначения аргентинского специалиста после отказа тренера «Аль-Садда» Хави возглавить клуб.

Помимо «Тоттенхэма», Почеттино также возглавлял «Эспаньол».

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