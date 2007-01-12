Владимир Драчев: «Работаем над своими патронами, которые заменят немецкие. Они очень хорошо держат ветер»

Глава Союза биатлонистов России ( ) Владимир Драчев прокомментировал ситуацию с патронами, которыми пользуются российские биатлонисты.

Ранее тренер женской сборной России Леонид Гурьев сообщил, что команда получила новые патроны, которые «не держат ветер».

«Нет, конечно, патроны такие же, просто немножко другая партия. Гурьев говорил про патроны «Олимп», которыми мы сейчас занимаемся с «Ростехом» и ЦНИИТочмаш, они нам уже дали несколько партий совершенно новых патронов.

Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер – скорость пули чуть меньше, и за счет того, что у нее «хвост» идет не такой большой, ее не так сносит.

Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось.

Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдем на российские патроны», – сказал Драчев.

В биатлоне впервые жалуются на патроны (говорят, подвели в ветер). А они что, отличаются? У нас совсем нет выбора?