«МЮ» согласовал с Бруну Фернандешем контракт до 2025 года. Зарплата – 6 млн евро

Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в .

Как сообщает журналист Николо Скира, манкунианцы согласовали с хавбеком контракт, рассчитанный на 4,5 сезона и зарплату в 6 миллионов евро в год. Представители «МЮ» встретятся с руководством в ближайшие дни для завершения переговоров.

Sport Witness со ссылкой на A Bola информирует, что англичане хотят снизить сумму трансфера за счет включения в сделку своих футболистов, однако «Спортинг» настаивает на полной денежной компенсации в размере 70 миллионов евро (60+10 бонусами, по сведениям Record).

Correio da Manha сообщает, что вчерашний матч с «Виторией» стал для последним в футболке «Спортинга». В начале следующей недели он должен прибыть в Манчестер для подписания контракта.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Спортинг» 15 матчей в чемпионате Португалии и забил 8 голов. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.