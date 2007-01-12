«Аталанта» арендовала у «Милана» Кальдару. Он за 1,5 года не сыграл ни одного матча в Серии А

Защитник Маттиа Кальдара перешел в «Аталанту».

Клуб из Бергамо арендовал 25-летнего итальянца на 1,5 года с правом выкупа. В нынешнем сезоне Кальдара не провел ни одного матча за «Милан».

В октябре он восстановился от разрыва передней крестообразной связки левого коленного сустава, из-за которого пропустил полгода.

Стоит отметить, что Кальдара ни разу не сыграл за «Милан» в Серии А за полтора года. Последний матч в чемпионате защитник провел за «Аталанту» – 20 мая 2018 года.

Кальдара – воспитанник «Аталанты», в 2017 году он перешел в «Ювентус», а в 2018 году защитник стал игроком «Милана». Сделка состоялась в результате обмена на Леонардо Бонуччи. Обоих футболистов оценили в 35 миллионов евро.