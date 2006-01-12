Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб на «Дакаре». Как сообщают организаторы гонки, Гонсалвеш упал с мотоцикла по ходу сегодняшнего спецучастка.

Организаторы сразу выслали на место аварии медицинский вертолет и бригада медиков обнаружила Гонсалвеша без сознания после остановки сердца. Гонщик был сразу доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

Гонсалвеш, скончавшийся в возрасте 40 лет, принимал участие в своем тринадцатом «Дакаре». В 2015 году Гонсалвеш занял второе место в общем зачете, уступил только Марку Кома.

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