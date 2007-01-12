Серена Уильямс взяла первый титул с 2017-го. Она выигрывала турниры в четырех десятилетиях

Теги Серена Уильямс результаты WTA ASB Classic Джессика Пегула Теннис

В финале турнира в Окленде 38-летняя Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.

Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.

Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.

За счет победы в Окленде американка станет девятой ракеткой мира и попадет в топ-8 посева на Australian Open.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

6 – 12 января 2020

International

Призовой фонд – 275 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Серена Уильямс (США) Джессика Пегула (США)
6:3|6:4
Дата проведения
12 января, 07.00
Онлайн матча

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья