В финале турнира в Окленде 38-летняя Серена Уильямс обыграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. Американка выиграла 73-й титул в карьере и первый после Australian Open-2017.

Для Уильямс это первый выигранный турнир после рождения дочери. Вернувшись из декрета, она проиграла пять финалов подряд, не взяв в них ни одного сета.

Первый турнир Уильямс выиграла в феврале 1999-го. Таким образом, у нее теперь есть титулы в четырех разных десятилетиях.

За счет победы в Окленде американка станет девятой ракеткой мира и попадет в топ-8 посева на Australian Open.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия



6 – 12 января 2020



International



Призовой фонд – 275 000 долларов

Открытые корты, хард

Финал