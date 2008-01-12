Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Тарьей Бо, Дестье, Логинов и Елисеев выступят в гонке

12 января на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдет мужская гонка с общего старта. За Россию побегут Александр Логинов и Матвей Елисеев.
- Дата проведения
- 12 января, 16.30
Оберхоф, Германия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Тарьей Бо
|2
|Мартен Фуркад
|3
|Эмильен Жакелен
|4
|Александр Логинов
|5
|Симон Дестье
|6
|Кентен Фийон-Майе
|7
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|8
|Йоханнес Дале
|9
|Матвей Елисеев
|10
|Бенедикт Долль
|11
|Йоханнес Кюн
|12
|Лукас Хофер
|13
|Ветле Шостад Кристиансен
|14
|Арнд Пайффер
|15
|Юлиан Эберхард
|16
|Фабьен Клод
|17
|Яков Фак
|18
|Доминик Виндиш
|19
|Филипп Хорн
|20
|Дмитрий Пидручный
|21
|Михал Крчмарж
|22
|Симон Эдер
|23
|Феликс Лейтнер
|24
|Владимир Илиев
|25
|Симон Шемп
|26
|Ондржей Моравец
|27
|Беньямин Вегер
|28
|Роман Елетнов
|29
|Артем Прима
|30
|Йеспер Нелин