Кубок мира. Масс-старт. Фуркад, Тарьей Бо, Дестье, Логинов и Елисеев выступят в гонке

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12 января на этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе пройдет мужская гонка с общего старта. За Россию побегут Александр Логинов и Матвей Елисеев.

Дата проведения
12 января, 16.30
Онлайн гонки

Оберхоф, Германия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Тарьей Бо
2  Мартен Фуркад
3  Эмильен Жакелен
4  Александр Логинов
5  Симон Дестье
6  Кентен Фийон-Майе
7  Эрленд Овренг Бьонтегорд
8  Йоханнес Дале
9  Матвей Елисеев
10  Бенедикт Долль
11  Йоханнес Кюн
12  Лукас Хофер
13  Ветле Шостад Кристиансен
14  Арнд Пайффер
15  Юлиан Эберхард
16  Фабьен Клод
17  Яков Фак
18  Доминик Виндиш
19  Филипп Хорн
20  Дмитрий Пидручный
21  Михал Крчмарж
22  Симон Эдер
23  Феликс Лейтнер
24  Владимир Илиев
25  Симон Шемп
26  Ондржей Моравец
27  Беньямин Вегер
28  Роман Елетнов
29  Артем Прима
30  Йеспер Нелин

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