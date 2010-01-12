Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на 1000 м, у России – два серебра в командных гонках, другие результаты

В голландском Херенвене завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту. В последний день турнира российские спортсмены завоевали золото, три серебра и одну бронзу.
Конькобежный спорт
Чемпионат Европы
Херенвен, Голландия
Мужчины
1000 м
1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,09
2. Томас Крол (Голландия) – 1.07,82
3. Кай Вербей (Голландия) – 1.08,38
4. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,82...
9. Артем Арефьев (Россия) – 1.09,25
Командная гонка преследования
1. Голландия – 3.40,63
2. Россия – 3.42,48
3. Норвегия – 4.43,39
Сборная России: Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.
Масс-старт
1. Барт Свингс (Бельгия) — 60 очков
2. Арьян Стретинга (Голландия) — 40
3. Данила Семериков (Россия) — 20...
5. Руслан Захаров (Россия) — 7
Женщины
1000 м
1. Ютта Лирдам (Голландия) – 1.13,67
2. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,90
3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,48
6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,20
Командная гонка преследования
1. Голландия – 2.57,97
2. Россия – 2.59,04
3. Беларусь – 3.05,47
Сборная России: Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова.