Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на 1000 м, у России – два серебра в командных гонках, другие результаты

В голландском Херенвене завершается чемпионат Европы по конькобежному спорту. В последний день турнира российские спортсмены завоевали золото, три серебра и одну бронзу.

Конькобежный спорт

Чемпионат Европы

Херенвен, Голландия

Мужчины

1000 м

1. Павел Кулижников (Россия) – 1.07,09

2. Томас Крол (Голландия) – 1.07,82

3. Кай Вербей (Голландия) – 1.08,38

4. Виктор Муштаков (Россия) – 1.08,82...

9. Артем Арефьев (Россия) – 1.09,25

Командная гонка преследования

1. Голландия – 3.40,63

2. Россия – 3.42,48

3. Норвегия – 4.43,39

Сборная России: Денис Юсков, Александр Румянцев, Данила Семериков, Руслан Захаров.

Масс-старт

1. Барт Свингс (Бельгия) — 60 очков

2. Арьян Стретинга (Голландия) — 40

3. Данила Семериков (Россия) — 20...

5. Руслан Захаров (Россия) — 7

Женщины

1000 м

1. Ютта Лирдам (Голландия) – 1.13,67

2. Дарья Качанова (Россия) – 1.13,90

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1.14,48

6. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,20

Командная гонка преследования

1. Голландия – 2.57,97

2. Россия – 2.59,04

3. Беларусь – 3.05,47

Сборная России: Екатерина Шихова, Наталья Воронина, Елизавета Казелина, Евгения Лаленкова.