«Барса» рассматривает тренера молодежки, Сетьена и Габи Милито на замену Вальверде после отказа Хави

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Руководство «Барселоны» после отказа тренера «Аль-Садда» Хави возглавить клуб рассмотрит несколько сценариев, сообщает Cadena SER.

Первый вариант заключается в том, чтобы дождаться Хави, а до лета временно назначить на пост главного тренера Хави Гарсию Пимьенту, тренера «Барселоны Б».

Второй вариант – назначение нового постоянного тренера вместо Эрнесто Вальверде. Среди кандидатов называются экс-тренер «Бетиса» Кике Сетьен и бывший игрок «Барсы» Габриэль Милито, возглавляющий «Эстудиантес».

Mundo Deportivo информирует, что каталонцы также следят за тренером сборной Голландии Роналдом Куманом и тренером сборной Бельгии Роберто Мартинесом, однако их назначение маловероятно до Евро-2020.

❌Хави отказался возглавить «Барселону» в январе, но может принять команду летом

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