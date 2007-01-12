Российские биатлонисты не попадают на подиум Кубка мира 14 гонок подряд

Российские биатлонисты не попали на подиум ни в одной из гонок на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Лучшим результатом для команды стало 4-е место Матвея Елисеева в спринте, а также 4-е место мужской сборной в эстафете.
Серия без подиумов длится уже 14 гонок: российские биатлонисты не попадают в первую тройку с 14 декабря 2019-го: тогда Александр Логинов был вторым в гонке преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
На этапе во французском Анси россияне также не попадали в топ-3.