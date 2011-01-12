🥉 Же и Шанава выиграли командный спринт «коньком» на Кубке мира, Краснов и Ретивых – 3-и

12 января в немецком Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт коньковым ходом.
Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых выиграли бронзу. Победу одержали французы Рено Же и Люка Шанава.
Кубок мира по лыжным гонкам
Дрезден, Германия
Мужчины
Командный спринт, свободный стиль
1. Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава) – 14.30,66
2. Швеция-1 (Маркус Грате, Йохан Хагстрем) – 0,09
3. Россия-1 (Андрей Краснов, Глеб Ретивых) – 0,18
4. Норвегия-1 (Ховард Сулос Таугбель, Синдре Бьорнестад Скар) – 0,56
5. Норвегия-2 (Пол Троан Ауне, Эйрик Брансдал) – 0,88
6. Италия-1 (Стефан Цельгер, Федерико Пеллегрино) – 6,55
7. Франция-2 (Валентин Шовин, Ришар Жув) – 6,93
8. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) – 7,07...
Андрей Собакарев и Александр Терентьев (Россия) – не прошли в финал.