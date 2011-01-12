🥉 Же и Шанава выиграли командный спринт «коньком» на Кубке мира, Краснов и Ретивых – 3-и

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12 января в немецком Дрездене на этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошел мужской командный спринт коньковым ходом.

Россияне Андрей Краснов и Глеб Ретивых выиграли бронзу. Победу одержали французы Рено Же и Люка Шанава.

Кубок мира по лыжным гонкам

Дрезден, Германия

Мужчины

Командный спринт, свободный стиль

1. Франция-1 (Рено Же, Люка Шанава) – 14.30,66

2. Швеция-1 (Маркус Грате, Йохан Хагстрем) – 0,09

3. Россия-1 (Андрей Краснов, Глеб Ретивых) – 0,18

4. Норвегия-1 (Ховард Сулос Таугбель, Синдре Бьорнестад Скар) – 0,56

5. Норвегия-2 (Пол Троан Ауне, Эйрик Брансдал) – 0,88

6. Италия-1 (Стефан Цельгер, Федерико Пеллегрино) – 6,55

7. Франция-2 (Валентин Шовин, Ришар Жув) – 6,93

8. Великобритания (Джеймс Клагнет, Эндрю Янг) – 7,07...

Андрей Собакарев и Александр Терентьев (Россия) – не прошли в финал.

 

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