Вальверде удалили в дерби на 115-й минуте за фол на Морате. Он стал игроком матча

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги судьи Суперкубок Испании Альваро Мората Хосе Мария Санчес Мартинес Федерико Вальверде Футбол

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1).

21-летний уругваец был удален арбитром Хосе Марией Санчесом Мартинесом на 115-й минуте встречи, когда сделал подкат сзади в ноги форварду «Атлетико» Альваро Морате, выбегавшему один на один с голкипером «сливочных» Тибо Куртуа.

После победной для «Реала» серии пенальти Вальверде был признан лучшим игроком финала.

Фото: кадры из трансляции

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья