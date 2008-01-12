Вальверде удалили в дерби на 115-й минуте за фол на Морате. Он стал игроком матча

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку в финальном матче Суперкубка Испании с «Атлетико» (0:0, по пенальти – 4:1).
21-летний уругваец был удален арбитром Хосе Марией Санчесом Мартинесом на 115-й минуте встречи, когда сделал подкат сзади в ноги форварду «Атлетико» Альваро Морате, выбегавшему один на один с голкипером «сливочных» Тибо Куртуа.
После победной для «Реала» серии пенальти Вальверде был признан лучшим игроком финала.
Фото: кадры из трансляции
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.