Вальверде разозлен поведением «Барселоны». Клуб не обсуждает с ним информацию о Хави

Главный тренер «Барселоны» крайне недоволен тем, как клуб ведет себя в ситуации с возможным назначением Хави из , сообщает Sport.es.

55-летний специалист возмущен, что всю информацию о переговорах каталонцев с Хави он узнает из прессы, а представители клуба ни разу не связались с ним по этому поводу.

Президент «Барселоны» планирует провести встречу с Вальверде в ближайшие дни, однако до настоящего момента никто не обсуждал с тренером ни его перспективы, ни в целом ситуацию вокруг его должности.

Ранее сообщалось, что генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль ведут переговоры с Хави в Катаре. Решение о назначении Хави может быть принято сегодня.