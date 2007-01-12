Вальверде разозлен поведением «Барселоны». Клуб не обсуждает с ним информацию о Хави

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде крайне недоволен тем, как клуб ведет себя в ситуации с возможным назначением Хави из «Аль-Садда», сообщает Sport.es.
55-летний специалист возмущен, что всю информацию о переговорах каталонцев с Хави он узнает из прессы, а представители клуба ни разу не связались с ним по этому поводу.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу планирует провести встречу с Вальверде в ближайшие дни, однако до настоящего момента никто не обсуждал с тренером ни его перспективы, ни в целом ситуацию вокруг его должности.
Ранее сообщалось, что генеральный директор каталонцев Оскар Грау и спортивный директор Эрик Абидаль ведут переговоры с Хави в Катаре. Решение о назначении Хави может быть принято сегодня.