Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «ПСЖ»

Теги Лион Бордо Лилль Марсель Ренн Ницца ПСЖ Монако Сент-Этьен Нант Тулуза лига 1 Франция результаты Метц Реймс Страсбур Амьен Монпелье Анжер Дижон Брест Ним Футбол

В 20-м туре Лиги 1 «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0). В субботу «Бордо» уступил «Лиону» (1:2).

В воскресенье «ПСЖ» встречается с «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

Чемпионат Франции

20-й тур

Сент-Этьен – Нант 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
12 января, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Абед, 0:2 – 48 Блас.
Сент-ЭтьенРюффье, Перрен, Трауко, Мукуди, Паленсия, Норден (Инджай Коррейя, 82), Будебуз (Аби, 46), Хазри, Камара, Онора (Rivera, 66), Кабай.
НантЛафон, Аппиа, Траоре, Ваге (Базила, 46), Бамба (Эмон, 67), Туре, Луза, Абед, Саймон, Блас (Мутуссами, 81), Жиротто.
Предупреждения:
Хазри (52), Паленсия (69), Луза (70).

 

Дижон – Лилль 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
12 января, 19.00, «Гастон Жерар»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 47 Тавареш.
ДижонГомис, Лотоа, Мендиль, Шафик, Манга, Ндонг, Балде (Кадис, 65), Амальфитано, Шуйар (Марье, 89), Тавареш, Мавидиди (Нуншили, 36).
ЛилльМеньян, Брадарич (Бамба, 79), Габриэл, Сумаоро, Пье, Сумаре, Шека (Реми, 61), Саншеш, Иконе (Андре, 84), Луис Араужо, Осимхен.
Предупреждения:
Шуйар (38), Сумаре (41), Шека (49), Брадарич (71), Нуншили (72).
Удаления:
Мендиль (21), Сумаре (67).

 

ПСЖ – Монако 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
12 января, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 3 Неймар, 1:1 – Желсон Мартинш.
ПСЖНавас, Бернат, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди, Неймар.
МонакоЛекомт, Хенрихс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас, Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
Предупреждение:
Кейта Бальде (10).

 

Бордо – Лион 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 января, 19.30, «Матмют Атлантик»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Бриан, 1:1 – 50 Корне, 1:2 – 53 Дембеле.
БордоКостиль, Мешер, Косьельни, Пабло, Сабали (Калу, 54), Отавио, Тчуамени (Уден, 40), Бенито, де Превиль (Хван Ый Чжо, 70), Башич, Бриан.
ЛионАнтони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Андерсен, Марсал, Какре (Тузар, 90), Тиаго Мендес, Ауар (Денайер, 90), Траоре (Терье, 64), Дембеле, Корне.
Предупреждения:
Рафаэл (24), Траоре (45), Пуссен (89), Антони Лопеш (90).

 

Анжер – Ницца 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
11 января, 22.00, «Стад Раймон Копа»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Тиуб, 1:1 – 45, пенальти Сипрьен.
АнжерБютель, Манко, Траоре, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 43), Сантамария, Тиуб, Фюльжени (Эль-Мелали, 76), Мангани, Капель, Баокен (Алиуи, 63).
НиццаБенитес, Эрей, Данило, Данте, Нсоки, Будауи (Унас, 46), Сипрьен, Ле-Мелу, Ганаго (Маолида, 78), Дольберг, Клод-Морис (Тюрам, 88).
Предупреждения:
Капель (34), Будауи (39), Клод-Морис (49), Ле-Мелу (87).

 

Ним – Реймс 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
11 января, 22.00, «Стад де Костьере»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 Рипар, 2:0 – 90 Бенрау.
НимБернардони, Алакуш (Паки, 72), Бриансон, Мартинес, Мигель, Валль, До, Ферхат, Бенрау, Филиппото (Денкей, 84), Рипар.
РеймсРайкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Думбия (Мунеци, 60), Ромао, Шавалерен, Камара (Донис, 79), Диа, Хен Чжун Сук (Кутеса, 60).
Предупреждения:
Ромао (35), Хен Чжун Сук (46), Думбия (55), Камара (63), Мартинес (78).
Удаление:
Ромао (57).

Метц – Страсбур 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
11 января, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – 68 Бойе.
МетцУкиджа, Сантонз, Бронн, Бойе, Юдоль, Маига, Фофана (Ндорам, 79), Пажо (Ангбан, 83), Траоре (Булая, 73), Диалло, Нгетте.
СтрасбурЗельс, Коне, Митрович, Джику, Лала, Сиссоко (Зои, 71), Фофана, Кароль (Ндур, 84), Томассон, Ажорк, Белльгард (Корнье, 82).
Предупреждения:
Сиссоко (54), Бойе (74), Джику (86).

 

Тулуза – Брест 2:5 (2:1, 0:4)
Дата проведения
11 января, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Кур, 1:1 – 16 Диаките, 2:1 – 20 Диаките, 2:2 – 72 Шарбонье, 2:3 – 77 Шарбонье, 2:4 – 79 Мбок, 2:5 – 85 Кардона.
ТулузаРене, Амьян, Габрильсен, Диаките, Силла, Доссеви (Коне, 89), Сангаре, Венкер, Буагар (Макенго, 83), Кулурис (Лейя-Исека, 68), Саного.
БрестЛарсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Дюверн, Бааль, Баттоккио, Диалло (Мбок, 40), Ласн (Менди, 67), Кур, Шарбонье (Перро, 86), Кардона.
Предупреждение:
Венкер (84).

 

Амьен – Монпелье 1:2 (1:0, 0:2)
Дата проведения
11 января, 22.00, «Ликорн»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 14 Дибасси, 1:1 – 50 Лаборд, 1:2 – 83 Делор.
АмьенГюртнер, Лефор, Шеджу, Дибасси, Калабрези, Монкондюи, Блен (Ньяоре, 87), Жалле (Конате, 81), Годдос (Диабате, 69), Гирасси, Мендоса.
МонпельеРульи, Самбия (Ферри, 66), Суке, Илтон, Конгре, Ойонго, Ле Таллек, Шотар, Саванье (Молле, 70), Лаборд, Делор (Камара, 87).
Предупреждения:
Дибасси (54), Самбия (58), Блен (62).

 

Ренн – Марсель 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
10 января, 22.45, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 84 Стротман.
РеннМенди, Траоре, Да Сильва, Морель, Мауасса, Рафинья, Камавинга (Те, 86), Леа Силики (Ньяньон, 90), Буриго, Дель Кастийо (Юну, 78), Ньянг.
МарсельМанданда, Сарр, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Ронжье (Стротман, 82), Камара, Сансон, Радонич (Жермен, 65), Бенедетто (Лопес, 77), Пайет.
Предупреждения:
Сарр (30), Траоре (32), Чалета-Цар (35), Камара (50), Пайет (79), Да Сильва (82), Сансон (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья