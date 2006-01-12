Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «ПСЖ»

В 20-м туре Лиги 1 «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» (1:0). В субботу «Бордо» уступил «Лиону» (1:2).
В воскресенье «ПСЖ» встречается с «Монако» российского полузащитника Александра Головина.
Чемпионат Франции
20-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 17.00, «Жоффруа-Гишар»
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Сент-Этьен –
Рюффье, Перрен, Трауко, Мукуди, Паленсия, Норден (Инджай Коррейя, 82), Будебуз (Аби, 46), Хазри, Камара, Онора (Rivera, 66), Кабай.
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Нант –
Лафон, Аппиа, Траоре, Ваге (Базила, 46), Бамба (Эмон, 67), Туре, Луза, Абед, Саймон, Блас (Мутуссами, 81), Жиротто.
- Дата проведения
- 12 января, 19.00, «Гастон Жерар»
- Гол:
- 1:0 – 47 Тавареш.
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Дижон –
Гомис, Лотоа, Мендиль, Шафик, Манга, Ндонг, Балде (Кадис, 65), Амальфитано, Шуйар (Марье, 89), Тавареш, Мавидиди (Нуншили, 36).
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Лилль –
Меньян, Брадарич (Бамба, 79), Габриэл, Сумаоро, Пье, Сумаре, Шека (Реми, 61), Саншеш, Иконе (Андре, 84), Луис Араужо, Осимхен.
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
- 1:0 – 3 Неймар, 1:1 – 7 Желсон Мартинш.
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ПСЖ –
Навас, Бернат, Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Ди Мария, Гуйе, Верратти, Мбаппе, Икарди, Неймар.
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Монако –
Лекомт, Хенрихс, Марипан, Глик, Балло-Туре, Бакайоко, Головин, Желсон Мартинш, Фабрегас, Кейта Бальде, Бен-Йеддер.
- Предупреждение:
- Кейта Бальде (10).
- Дата проведения
- 11 января, 19.30, «Матмют Атлантик»
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Бордо –
Костиль, Мешер, Косьельни, Пабло, Сабали (Калу, 54), Отавио, Тчуамени (Уден, 40), Бенито, де Превиль (Хван Ый Чжо, 70), Башич, Бриан.
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Лион –
Антони Лопеш, Рафаэл, Марсело, Андерсен, Марсал, Какре (Тузар, 90), Тиаго Мендес, Ауар (Денайер, 90), Траоре (Терье, 64), Дембеле, Корне.
- Предупреждения:
- Рафаэл (24), Траоре (45), Пуссен (89), Антони Лопеш (90).
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Стад Раймон Копа»
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Анжер –
Бютель, Манко, Траоре, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 43), Сантамария, Тиуб, Фюльжени (Эль-Мелали, 76), Мангани, Капель, Баокен (Алиуи, 63).
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Ницца –
Бенитес, Эрей, Данило, Данте, Нсоки, Будауи (Унас, 46), Сипрьен, Ле-Мелу, Ганаго (Маолида, 78), Дольберг, Клод-Морис (Тюрам, 88).
- Предупреждения:
- Капель (34), Будауи (39), Клод-Морис (49), Ле-Мелу (87).
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Стад де Костьере»
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Ним –
Бернардони, Алакуш (Паки, 72), Бриансон, Мартинес, Мигель, Валль, До, Ферхат, Бенрау, Филиппото (Денкей, 84), Рипар.
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Реймс –
Райкович, Фоке, Дисаси, Абдельхамид, Конан, Думбия (Мунеци, 60), Ромао, Шавалерен, Камара (Донис, 79), Диа, Хен Чжун Сук (Кутеса, 60).
- Предупреждения:
- Ромао (35), Хен Чжун Сук (46), Думбия (55), Камара (63), Мартинес (78).
- Удаление:
- Ромао (57).
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Гол:
- 1:0 – 68 Бойе.
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Метц –
Укиджа, Сантонз, Бронн, Бойе, Юдоль, Маига, Фофана (Ндорам, 79), Пажо (Ангбан, 83), Траоре (Булая, 73), Диалло, Нгетте.
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Страсбур –
Зельс, Коне, Митрович, Джику, Лала, Сиссоко (Зои, 71), Фофана, Кароль (Ндур, 84), Томассон, Ажорк, Белльгард (Корнье, 82).
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Стадиум де Тулуз»
- Голы:
- 0:1 – 7 Кур, 1:1 – 16 Диаките, 2:1 – 20 Диаките, 2:2 – 72 Шарбонье, 2:3 – 77 Шарбонье, 2:4 – 79 Мбок, 2:5 – 85 Кардона.
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Тулуза –
Рене, Амьян, Габрильсен, Диаките, Силла, Доссеви (Коне, 89), Сангаре, Венкер, Буагар (Макенго, 83), Кулурис (Лейя-Исека, 68), Саного.
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Брест –
Ларсоннер, Фоссурье, Кастеллетто, Дюверн, Бааль, Баттоккио, Диалло (Мбок, 40), Ласн (Менди, 67), Кур, Шарбонье (Перро, 86), Кардона.
- Предупреждение:
- Венкер (84).
- Дата проведения
- 11 января, 22.00, «Ликорн»
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Амьен –
Гюртнер, Лефор, Шеджу, Дибасси, Калабрези, Монкондюи, Блен (Ньяоре, 87), Жалле (Конате, 81), Годдос (Диабате, 69), Гирасси, Мендоса.
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Монпелье –
Рульи, Самбия (Ферри, 66), Суке, Илтон, Конгре, Ойонго, Ле Таллек, Шотар, Саванье (Молле, 70), Лаборд, Делор (Камара, 87).
- Дата проведения
- 10 января, 22.45, «Роазон Парк»
- Гол:
- 0:1 – 84 Стротман.
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Ренн –
Менди, Траоре, Да Сильва, Морель, Мауасса, Рафинья, Камавинга (Те, 86), Леа Силики (Ньяньон, 90), Буриго, Дель Кастийо (Юну, 78), Ньянг.
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Марсель –
Манданда, Сарр, Альваро Гонсалес, Чалета-Цар, Амави, Ронжье (Стротман, 82), Камара, Сансон, Радонич (Жермен, 65), Бенедетто (Лопес, 77), Пайет.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.