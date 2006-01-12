Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «ПСЖ»

В 20-м туре Лиги 1 на выезде обыграл «Ренн» (1:0). В субботу «Бордо» уступил «Лиону» (1:2).

В воскресенье встречается с «Монако» российского полузащитника Александра Головина.

Чемпионат Франции

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1