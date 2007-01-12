Тарасов прошел медосмотр с «Рубином»: «О подписании контракта речи пока нет»

Полузащитник Дмитрий Тарасов поделился ожиданиями от сборов в составе .

Сегодня утром футболист приехал с командой на медосмотр. Тарасов отправится с «Рубином» на тренировочный сбор в Турции, по итогам которого клуб примет решение по игроку.

– Я долго ждал это. Полгода восстанавливался. Поступило предложение поехать на сбор. Медицинский штаб и сам клуб хотят посмотреть, как моя нога чувствует себя после долгого перерыва.

О подписании контракта речи пока нет, есть желание посмотреть на мою форму. Но я за себя не переживаю, потому что много тренировался. За самочувствие не переживаю, никакого дискомфорта сейчас не испытываю.

– Была встреча со Слуцким?

– Нет, только созванивались.

– Чего ожидаете от сборов?

– Нас ждет тяжелая работа. Новая для меня атмосфера и команда, но многих ребят я уже знаю. Так что не думаю, что будут сложности. Футбол мы все понимаем.

– Слуцкий говорил, что вы нужны в том числе и как опытный игрок, способный стать лидером для молодых. Насколько сложно это сделать в новой команде?

– Это доказывается через игры. Но сегодня уже был интересный момент. Мы сидели у врача, всем остался последний кабинет. Парни сказали, чтобы первым проходил самый старший и опытный.

Поэтому уважение среди ребят стал ощущать сразу. А я воспитанно сидел спокойно в сторонке. Приятно, что пропустили, – сказал Тарасов.

Фото: официальный сайт «Рубина»