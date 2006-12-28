Поражение «Ман Сити», Златан в «Милане», Егоров больше не босс судей, Косторная выиграла короткую на ЧР и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» проиграл «Вулверхэмптону» (2:3), ведя 2:0 к 55-й минуте, и остался на 3-м месте в АПЛ. «Горожане» с 12-й минуты были вдесятером после удаления вратаря Эдерсона. Пеп считает, что о чемпионской гонке думать нет оснований.

Тем временем «Ливерпуль» выиграл первый круг АПЛ с 13-очковым отрывом и матчем в запасе.

2 💥Александр Егоров покинул пост главы департамента судейства и инспектирования.

3. Нападающий Златан Ибрагимович вернулся в «Милан». Швед договорился о контракте до конца сезона с опцией продления еще на один.

4. Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию, Щербакова – 2-я, Трусова – 3-я, Медведева – 5-я.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в состязании танцевальных дуэтов, Степанова и Букин – 2-е.

5. КХЛ. «Трактор» пропустил 5 шайб от «Спартака», СКА в гостях выиграл у «Сибири».

6. Дзюба, Халк, Вагнер, Головин, Акинфеев и Вернблум вошли в сборную 10-летия в РПЛ.

7. РУСАДА направило WADA уведомление о несогласии с санкциями в отношении России и опубликовало текст.

8. Трансферы. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль согласовал контракт с «Интером» до 2022 года. «Герта» предложила за Гранита Джаку 25 млн евро, агент сказал, что игрок хочет перейти в немецкий клуб.

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев переходит в «Рубин» за 7 млн евро. «Динамо» договорилось о трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева за 4,4 млн евро.

9. Матч-реванш между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

10. МЧМ-2020. США забили 6 голов Германии, Словакия победила Казахстан. Сборная России сыграет с американцами 29 декабря.

11. «Зенит» предоставил адвоката фанату, осужденному за драку с сотрудником ОМОНа.

12. Кубок Шпенглера. «Салават Юлаев» во втором матче проиграл финскому ТПС – 3:4. Таким образом, уфимцы на турнире уступили 9-й и 15-й командам чемпионатов Швейцарии и Финляндии.

13. La Gazzetta dello Sport показала эскиз «Феррари» 2020 года.

14. В 16-м тура Евролиги питерский «Зенит» в Казани проиграл сербской «Црвене Звезде».

15. Голливудский композитор Ханс Циммер напишет музыку для «Краснодара».

Цитаты дня.

Никола Влашич: «Зенит» страшно силен. Цель ЦСКА – второе место»

Магомед-Шапи Сулейманов: «Хабиб – гордость России. Нельзя болеть за человека из другой страны, который никого не уважает»

Александр Емельяненко — брату: «Продолжай молиться своему богу мамоне. Забудь меня, Федот»