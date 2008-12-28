НБА. «Бостон» выиграл у «Кливленда», «Майами» победи «Индиану» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бостон» на своей площадке выиграл у «Кливленда». «Майами» дома одержал победу над «Индианой».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 декабря, 00.00, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (34 + 9 подборов), Тейтум (30), Уокер (13), Тайс (9), Хэйворд (7 + 8 передач) – старт; Кантер (14 + 9 подборов), Уонамейкер (8), Уотерс (5), Грин (4), Лэнгфорд (3), Г. Уильямс (2), Эдвардс (0), Оджелей (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Фурнье (20 + 6 передач), Гордон (19 + 11 подборов), Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 6 передач), Айзек (4) – старт; Росс (17 + 7 подборов), Берч (5), Огастин (4), Айванду (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
- Шарлотт
- Розир (26), Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вашингтон (14), Бриджес (11), Бийомбо (10 + 10 подборов) – старт; Коди Мартин (10), Зеллер (8 + 8 подборов), Монк (4), Марв. Уильямс (4), Бэйкон (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Атланта
- Янг (12), Хертер (12), Коллинз (9 + 16 подборов), Фернанду (6 + 7 подборов), Хантер (5) – старт; Крэбб (20), Реддиш (11), Бембри (9), Джонс (2), Гудвин (0), Картер (0), Парсонс (0), Тернер (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Батлер (20 + 9 подборов + 6 передач), Робинсон (18), Адебайо (18 + 15 подборов + 6 передач), Нанн (17), Ленард (0) – старт; Драгич (14 + 6 передач), Хирро (10 + 9 подборов), Олиник (9), Джонс (7).
- Индиана
- А. Холидэй (17 + 9 передач), Лэмб (16), Уоррен (16), Тернер (13), Сабонис (8 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (14), Самнер (11), Дж. Холидэй (11), Макконнелл (6 + 6 передач), Битадзе (0).
- Дата проведения
- 28 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Расселл (11), Ли (6), Робинсон (6), Смаилагич (4), Грин (4), Коули-Стайн (4), Боумэн (3), Беркс (3), Крисс (2), Эванс (0).
- Финикс
- Букер (17), Шарич (9 + 7 подборов), Камински (9), Бэйнс (9 + 8 подборов), К. Джонсон (3), Рубио (2), Т. Джонсон (2), Картер (0), Убре (0), Бриджес (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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