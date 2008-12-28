НБА. «Бостон» выиграл у «Кливленда», «Майами» победи «Индиану» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Бостон» на своей площадке выиграл у «Кливленда». «Майами» дома одержал победу над «Индианой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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