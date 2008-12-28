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    НБА. «Бостон» выиграл у «Кливленда», «Майами» победи «Индиану» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 

    «Бостон» на своей площадке выиграл у «Кливленда». «Майами» дома одержал победу над «Индианой».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Кливленд 129:117 (33:22, 29:25, 30:34, 37:36)
    Дата проведения
    28 декабря, 00.00, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Браун (34 + 9 подборов), Тейтум (30), Уокер (13), Тайс (9), Хэйворд (7 + 8 передач) – старт; Кантер (14 + 9 подборов), Уонамейкер (8), Уотерс (5), Грин (4), Лэнгфорд (3), Г. Уильямс (2), Эдвардс (0), Оджелей (0).
    Кливленд
    Лав (30 + 7 подборов), Секстон (21), Томпсон (12 + 7 подборов), Осман (10), Гарлэнд (2) – старт; Портер (16), Экзам (9), Жижич (8), Деллаведова (5 + 6 передач), Маккинни (2), Нэнс (2), Хенсон (0).

    Орландо – Филадельфия 98:97 (19:21, 27:26, 25:21, 27:29)
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Статистика
    Орландо
    Фурнье (20 + 6 передач), Гордон (19 + 11 подборов), Вучевич (16 + 12 подборов + 7 передач), Фульц (13 + 6 передач), Айзек (4) – старт; Росс (17 + 7 подборов), Берч (5), Огастин (4), Айванду (0).
    Филадельфия
    Харрис (24 + 11 подборов), Эмбиид (24 + 11 подборов), Ричардсон (15 + 6 передач), Симмонс (13 + 9 подборов + 7 передач), Хорфорд (7) – старт; Коркмаз (7), Берк (5), Эннис (2), Скотт (0).

    Шарлотт – Оклахома-Сити 102:104 OT (18:26, 25:27, 22:19, 29:22, 8:10)
    Дата проведения
    28 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Статистика
    Шарлотт
    Розир (26), Грэм (15 + 9 подборов + 13 передач + 5 потерь), Вашингтон (14), Бриджес (11), Бийомбо (10 + 10 подборов) – старт; Коди Мартин (10), Зеллер (8 + 8 подборов), Монк (4), Марв. Уильямс (4), Бэйкон (0).
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (27), Пол (16 + 7 подборов + 6 передач), Адамс (14 + 12 подборов), Фергюсон (0), Бэйзли (0) – старт; Шредер (24), Ноэл (8 + 7 подборов), Дорт (7), Бертон (6), Надер (2).

    Атланта – Милуоки 86:112 (19:32, 21:31, 23:21, 23:28)
    Дата проведения
    28 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Янг (12), Хертер (12), Коллинз (9 + 16 подборов), Фернанду (6 + 7 подборов), Хантер (5) – старт; Крэбб (20), Реддиш (11), Бембри (9), Джонс (2), Гудвин (0), Картер (0), Парсонс (0), Тернер (0).
    Милуоки
    Миддлтон (23 + 8 подборов + 7 передач), Б. Лопес (19), Ильясова (18 + 17 подборов), Дивинченцо (10), Мэттьюз (0) – старт; Р. Лопес (10), Хилл (8), Корвер (8), Коннотон (7 + 11 подборов), Браун (5), Т. Адетокумбо (4), Уилсон (0).

    Майами – Индиана 113:112 (25:27, 33:28, 26:27, 29:30)
    Дата проведения
    28 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Батлер (20 + 9 подборов + 6 передач), Робинсон (18), Адебайо (18 + 15 подборов + 6 передач), Нанн (17), Ленард (0) – старт; Драгич (14 + 6 передач), Хирро (10 + 9 подборов), Олиник (9), Джонс (7).
    Индиана
    А. Холидэй (17 + 9 передач), Лэмб (16), Уоррен (16), Тернер (13), Сабонис (8 + 7 подборов) – старт; Макдермотт (14), Самнер (11), Дж. Холидэй (11), Макконнелл (6 + 6 передач), Битадзе (0).

    Голден Стэйт – Финикс 54:62 (3 четверть)
    Дата проведения
    28 декабря, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью
    Голден Стэйт
    Расселл (11), Ли (6), Робинсон (6), Смаилагич (4), Грин (4), Коули-Стайн (4), Боумэн (3), Беркс (3), Крисс (2), Эванс (0).
    Финикс
    Букер (17), Шарич (9 + 7 подборов), Камински (9), Бэйнс (9 + 8 подборов), К. Джонсон (3), Рубио (2), Т. Джонсон (2), Картер (0), Убре (0), Бриджес (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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