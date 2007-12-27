Никола Влашич: «Зенит» страшно силен. Цель ЦСКА – второе место»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о чемпионской гонке в РПЛ.

страшно силен, у них много качественных футболистов, и отсутствие любого игрока легко компенсируется.

Российский чемпионат очень сложный, никогда нельзя гарантировать себе очки, поэтому многие команды идут вровень.

Посмотрим, как все сложится весной, кто проявит себя, кто будет в лучшей форме. Наша основная цель – второе место и выход в Лигу чемпионов, но мы не отказываемся и от борьбы за чемпионство. И бОльшие отставания отыгрывались», – сказал Влашич.