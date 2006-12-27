«Герта» предложила за Джаку 25 млн евро. Берлинцы также хотят подписать Дракслера и Гетце

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Полузащитник Гранит Джака может покинуть «Арсенал» в январское трансферное окно.

В приобретении 27-летнего хавбека заинтересована «Герта», которая готова заплатить за него 25 миллионов евро. Немецкий клуб уже направил предложение «Арсеналу».

Берлинская команда также хочет приобрести Марио Гетце из дортмундской «Боруссии» и Юлиана Дракслера из «ПСЖ».

Джака склоняется к уходу из «Арсенала» зимой, несмотря на то, что новый главный тренер «пушкарей» Микель Артета ранее заявил, что рассчитывает на него.

По информации Sky Sports, швейцарец уже согласовал с «Гертой» личный контракт, а клубы ведут переговоры об условиях трансфера.

В конце октября у Джаки произошел конфликт с болельщиками «Арсенала». В результате он был отстранен на несколько матчей и лишен капитанской повязки.

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