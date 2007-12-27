Нападающий Иван Игнатьев продолжит карьеру в «Рубине», сообщает журналист Сергей Егоров.

20-летний форвард сегодня должен пройти медосмотр в казанской команде и подписать контракт, если обследование не выявит проблем.

Сумма трансфера составит около 7 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «Краснодар» оценивает футболиста, на которого также претендовали и «Динамо», примерно в 8 миллионов.

В нынешнем сезоне Игнатьев провел 13 матчей в РПЛ и забил 4 гола. Его статистику можно изучить здесь.